Sismo de magnitud 5,5 se registra frente a las costas de Ecuador sin reporte de víctimas

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,5 se registró este viernes en Ecuador, a 52 kilómetros frente a la costa del municipio de Puerto López, en la provincia de Manabí, de acuerdo al Instituto Geofísico, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.