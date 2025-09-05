Szpunberg no esperaba "en absoluto" el Premio Nacional de Literatura Dramática de España

El jurado del premio, concedido por el Ministerio español de Cultura y dotado con 30.000 euros, seleccionó su obra por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa" y por retratar, desde una base filosófica, "la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas".
La pieza muestra a Clara G., una profesora asociada de ética en una facultad de Filosofía, de cincuenta años, en crisis, que se ha quedado sin plaza en la universidad, recientemente separada, y a punto de quedarse sin casa.
"La obra -rememoró su autora- ha recibido muchos premios, pero el Nacional de Literatura Dramática no me lo esperaba en absoluto, porque no se ha visto fuera de Cataluña. Hoy ha sido una sorpresa absoluta".
Szpunberg, nacida en Buenos Aires en 1973, es hija del poeta Alberto Szpunberg, que junto a su familia huyó de Argentina tras el golpe de Estado de 1976 para instalarse en la ciudad española de Barcelona.
La dramaturga comentó que con este título premiado quería retratar a alguien a quien nadie mira, a un "personaje invisibilizado, una mujer que no es ni una revolucionaria ni una heroína, sino que todos nos podemos identificar con ella".
"Es una mujer que no se ha opuesto nunca al sistema, que ha intentado hacerlo todo bien, pero el sistema la expulsa, acaba encontrándose con hostilidades que no ha buscado y no sabe cómo reaccionar ante ello", apuntó.
Victoria Szpunberg considera que se trata de una tragicomedia con una "alta dosis de ironía".
Esta temporada, la dramaturga, que no niega que el premio le "irá muy bien" a nivel económico, también ha ocupado espacio en los medios de comunicación por otra obra, 'La tercera fuga', estrenada en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con éxito de crítica y público.
Respecto a nuevos proyectos, señaló que para los próximos meses tiene dos encargos teatrales y promete un texto nuevo para el próximo año.