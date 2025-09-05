Tailandia suma tres primeros ministros en dos años con la elección de Anutin Charnvirakul

Como líder del partido Bhumjaithai, Anutin se presentó como candidato conservador a la votación celebrada hoy en la Cámara de Representantes tailandesa, y se erigió ganador del proceso gracias a los votos de 311 miembros, de un total de 492, entre ellos los del Partido del Pueblo (PP), la formación con más representación parlamentaria.

La elección se produjo después de que la anterior dirigente, Paetongtarn Shinawatra, que llegó al poder en agosto de 2024 con el Pheu Thai, dejara libre el asiento de primera ministra, ocupado hasta este viernes de forma interina por Phumtham Wechayachai, perteneciente al mismo partido.

Paetongtarn, de 39 años, fue destituida el pasado viernes por orden del Tribunal Constitucional, tras permanecer suspendida temporalmente cerca de dos meses.

La corte dirimió que la joven política, cuyo mandato duró menos de un año, cometió una "grave falta ética" al criticar el papel de un comandante del Ejército en el histórico conflicto territorial que Tailandia arrastra con Camboya.

Paetongtarn puso en duda el rol del alto cargo militar, al frente de un comando apostado en la frontera con el país vecino, durante una conversación telefónica con el poderoso político camboyano Hun Sen, que filtró la llamada y desató una crisis política en Bangkok.

El sino de su antecesor, Shretta Thavisin, fue similar: el magnate inmobiliario y primer candidato del Pheu Thai a las elecciones de 2023, fue apartado del poder por el mismo tribunal en agosto de 2024, dejando paso a Paetongtarn.

La Justicia destituyó a Thavisin tras dirimir que este había violado las reglas éticas al nombrar ministro a un condenado por corrupción.

Así, tras dos decisiones judiciales que afectaron a la política, Anutin se alzó hoy como el 32º primer ministro de Tailandia, el tercero en dos años.

Otros gobiernos del clan de la familia Shinawatra fueron derrocados por golpes de Estado en años anteriores.

Los militares apartaron al patriarca de la dinastía, Thaksin Shinawatra, en la asonada de 2006, y a su hermana Yingluck en la de 2014.