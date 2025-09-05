Trump anuncia que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en EE.UU después de casi 20 años

Washington, 5 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.