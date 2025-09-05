Trump dice que recibiría con gusto a Putin y Xi si van al G20 2026 en Miami

Washington, 4 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que "recibiría con gusto" a los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cita del G20 que se celebrará en Miami el próximo año.