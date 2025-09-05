Un juez ordena prisión para un dentista acusado de abusar a una menor de edad en Bogotá

Bogotá, 5 sep (EFE).- Un juez de Colombia envió a prisión preventiva al venezolano Efraín José Parra, quien presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad durante una consulta odontológica, informó este viernes la Fiscalía colombiana.