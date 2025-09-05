Un nuevo canal de cooperación informal internacional para actuar rápido contra el blanqueo

Ese nuevo canal se concreta en "un manual práctico" que lanzan este viernes las cuatro organizaciones, que en un comunicado indican que "proporciona elementos esenciales para ayudar a los países a acelerar las investigaciones y llevar a más criminales ante la justicia".

En una entrevista a EFE en la sede en París del Grupo de Acción Financiera, su presidenta, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, subraya que "la cooperación informal es un canal seguro con el que se puede hacer una llamada telefónica o un mensaje y se coopera en segundos sobre información que está pasando en ese momento o una investigación que se está llevando a cabo".

De Anda explica a modo de ejemplos su utilidad cuando se está cometiendo un fraude con dinero que se mueve de un país a otro "en cuestión de segundos" o cuando las autoridades detectan que una persona está siendo víctima de un tráfico o que un menor está siendo explotado sexualmente en línea.

"La intervención inmediata -insiste- no puede esperar a los canales burocráticos tradicionales y, aunque no lo creamos, hay poca institucinalidad en cómo manejar esa cooperación de manera segura y de manera rápida, ágil y confidencialidad".

El objetivo es garantizar la seguridad frente a los criminales y al mismo tiempo garantizar la protección de datos y la información y hacerlo en virtud de este nuevo manual que, según las cuatro organizaciones, "responde a la globalización de los sistemas financieros y a los avances tecnológicos que exigen inteligencia y acciones más rápidas para seguir el ritmo de los delincuentes".

"Se trata de acortar tiempos y distancias aprovechando las nuevas tecnologías que los criminales utilizan muy bien y que las autoridades también sepan cómo pueden operar en tiempo real en esos canales informales", repite la presidenta del GAFI, que puntualiza que en muchas ocasiones para que la investigación desemboque en un juicio se requiere pasar por un proceso formal y legal.

Una de las principales razones de este nuevo canal de cooperación informal es permitir que unos y otros salten la regla de que sólo pueden hablar entre sí las autoridades parejas, es decir la unidad de inteligencia financiera de un país con la misma unidad de otro país.

De nuevo a modo de ejemplo, De Anda señala que cuando se detecta un pago sospechoso en una aduana, el responsable allí puede contactar directamente con la unidad de inteligencia financiera del país al que va dirigido ese dinero, y evitar una triangulación que hace perder tiempo para "facilitar combatir a los criminales y terroristas".

En el manual también se cuentan casos reales que demuestran la efectividad de la cooperación internacional.

Por ejemplo el descubrimiento por las unidades de inteligencia financiera de España, Italia y Países bajos de una operación de blanqueo transfronterizos de 95 millones de euros mediante análisis conjunto e intercambio de información.

Estados Unidos e India igualmente se coordinaron en tiempo real para incautar activos de criptomonedas por valor de 150 millones de dólares procedentes del narcotráfico.