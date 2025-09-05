Una niña daña una escultura de 30.000 euros en Italia al trepar sobre ella

Roma, 5 sep (EFE).- Una niña de cinco años dañó una escultura del artista Carlo Pecorelli en la Galería de Arte Orler de Jesolo, norte de Italia, cuyo valor se estima en 30.000 euros, al trepar sobre ella para intentar pintar en uno de los cuadros expuestos, según informaron este viernes medios locales.