Vivienda en España sube 12,7 %, su mayor alza en 18 años, y supera niveles de la burbuja

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8 % entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1 %.

Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10 %.

Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Además, la subida del segundo trimestre se produce después de que los precios de la vivienda creciesen un 12,2 % interanual en el primero y de que cerrasen el pasado año con un alza media del 8,4 %, la tasa más alta desde 2007, cuando comenzó la serie de esta estadística.

El Banco de España (BdE) ha cifrado entre 400.000 y 450.000 viviendas el déficit acumulado en España entre 2022 y 2024.

A ello se suma el cálculo provisional para este año que apunta a un déficit adicional de 150.000 viviendas. De esta forma, España acumularía ya una necesidad de unas 600.000 nuevas viviendas.

Este desajuste entre oferta y demanda, que también se observa en el mercado del alquiler, está agravando los problemas de acceso a una vivienda, principalmente entre los más jóvenes y los colectivos más vulnerables.