Zelenski y Fico abordan cara a cara sus desacuerdos sobre energía

“Un asunto aparte y de importancia fue la independencia energética de Europa. El petróleo ruso, igual que el gas ruso, no tienen futuro”, dijo Zelenski al término de su primera reunión con Fico desde el retorno al poder del primer ministro eslovaco en 2023.

Más tarde, en una rueda de prensa tras la reunión, Zelenski declaró que Ucrania está dispuesta a suministrar gas y petróleo a Eslovaquia a través de su territorio siempre que no provengan de Rusia.

Hungría y Eslovaquia siguen importando petróleo directamente de Rusia a través del oleoducto Druzhba. Los repetidos ataques de Ucrania a infraestructura de ese oleoducto situada dentro de Rusia han provocado la indignación de Budapest y Bratislava, que exigen a la UE que interceda ante Kiev para proteger sus intereses como Estados miembros.

Ucrania defiende los ataques como una forma de reducir los ingresos por la exportación de petróleo que financian la maquinaria de guerra rusa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó en la víspera durante una llamada con Zelenski y numerosos líderes occidentales que países europeos sigan importando petróleo ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski y Fico también hablaron de la reciente visita a China de Fico, que participó en el desfile militar organizado por Pekín con motivo del 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico y se reunió en el país asiático con los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping.

“El primer ministro me ha hablado de sus contactos en China”, afirmó sin dar más detalles Zelenski, que a su vez informó a Fico de la reunión que él mantuvo el jueves en París con los líderes de los países que han mostrado disponibilidad en contribuir a las garantías de seguridad que pide Ucrania para que Rusia no repita la invasión que ha llevado a la actual guerra.

Zelenski destacó que “Eslovaquia apoya a Ucrania en su camino hacia la UE” y agregó que habló también con Fico de asuntos bilaterales económicos, de energía e infraestructura.

El primer ministro eslovaco es junto a su homólogo húngaro, Víktor Orbán, el líder de la UE más cercano a Putin y crítico con Kiev.

A diferencia de Orbán, que se opone también a la entrada de Ucrania en la UE, Fico se ha mostrado abierto a la integración europea de Kiev, pero rechaza la posibilidad de que los ucranianos sean admitidos en la OTAN.

Fico no ha viajado a Kiev para reunirse con Zelenski, como suelen hacer todos los líderes que visitan al presidente ucraniano, y ha optado por reunirse con él en la ciudad de Úzhgorod, cerca de la frontera ucraniana con Eslovaquia.

Los líderes que visitan el país llegan a Ucrania en tren o por carretera al no haber vuelos civiles debido a la guerra.