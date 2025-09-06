Al menos doce yihadistas muertos en Somalia en una operación antiterrorista

La operación tuvo lugar en la región de Galguduud, indicó la NISA en un breve comunicado, sin precisar la fecha del ataque.

"La operación causó la muerte de doce miembros(de Al Shabab) incluidos líderes, mientras que otros trece resultaron gravemente heridos. El objetivo era un centro de entrenamiento para más de 400 militantes" del grupo yihadista, explicó.

"Se está rastreando a los restos de los militantes que huyeron", agregó la NISA, que no facilitó más detalles.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda- comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.