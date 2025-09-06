Al menos dos civiles muertos en ataque con drones contra la región rusa de Bélgorod

Moscú, 6 sep (EFE).- Al menos dos civiles murieron y un tercero resultó herido a causa de un ataque con drones contra la región de Bélgorod, informó hoy el gobernador de esa entidad federada rusa fronteriza con Ucrania, Viacheslav Gladkov.