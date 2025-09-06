China investiga por corrupción al jefe de su regulador bursátil entre 2019 y 2024

En un breve comunicado divulgado en su página web, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) agrega que Yi, de 60 años, se enfrenta a "una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión", sin ofrecer más detalles sobre los supuestos delitos que habría cometido el funcionario.

Actualmente, Yi era subdirector del comité económico de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un importante órgano asesor para el Gobierno.

El diario hongkonés South China Morning Post recuerda que Yi sería el segundo jefe de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) en ser investigado por corrupción en la última década, tras ser el tercero en ser destituido desde 2016.

Yi, que había tenido una larga carrera en el sector bancario y llegó incluso a ser presidente del estatal ICBC -mayor banco del mundo por volumen de activos-, perdió su cargo después de que los índices bursátiles de la China continental cayeran a mínimos del último lustro en 2024 ante la ralentización de la economía tras los años del 'cero covid'.

Su predecesor, Liu Shiyu, fue cesado en 2019 y posteriormente investigado por supuestamente aceptar regalos y dinero o favorecer ventas de acciones de empresas de su ciudad natal; en 2016 había tomado el relevo de Xiao Gang, despedido por su respuesta al crack bursátil del año anterior, en el que los mercados chinos perdieron unos 3 billones de dólares.

"La CSRC es más que un regulador del mercado de valores en China porque, desde hace mucho tiempo, ha sido la responsable de proteger los intereses de los pequeños inversores que ponen los ahorros de toda su vida en la bolsa", explica Ding Haifeng, de la firma de asesoría financiera Integrity.

En 2024, China sancionó a más de 889.000 funcionarios por infracciones disciplinarias, y en lo que va de año ha investigado por corrupción a varios directivos de importantes firmas públicas o a un antiguo alto cargo del máximo órgano de planificación económica, anunciando asimismo una pena de muerte en suspenso para un exejecutivo de SASAC, comisión gestora de activos estatales.

La campaña anticorrupción en el sistema financiero tiene lugar después de que el presidente chino -y secretario general del Partido Comunista-, Xi Jinping, asegurase que el país debe convertirse en una "superpotencia financiera" ante el riesgo de 'desacople' con Estados Unidos.

Tras su llegada al poder en 2012, Xi comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios. En los últimos meses, se ha extendido a sectores tan variopintos como el financiero, el tabacalero o el farmacéutico.