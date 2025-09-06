Comandante del Comando Central de EEUU visita Israel y se reúne con el jefe del Ejército

Jerusalén, 6 sep (EFE).- El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, mantuvo un encuentro este sábado con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, mientras la ofensiva israelí contra el norte de Gaza continúa intensificándose.