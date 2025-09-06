Decenas de miles de iraníes piden un cambio de régimen sin “apaciguamiento ni guerra”

“La sociedad iraní se encuentra en un estado volátil, y la única solución es la tercera opción, ni el apaciguamiento ni la guerra, sino el cambio de régimen por parte del pueblo y su resistencia organizada”, exclamó la presidenta del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que representa a la oposición iraní en el exilio, Maryam Radjavi, dirigiéndose a los manifestantes.

Los congregados en la emblemática plaza del Atomium de la capital europea recibieron a Radjavi entre gritos de “(Alí) Jamenei asesino” y “lucharemos, venceremos", una oleada de banderas iraníes, así como algunas lágrimas.

Entre sus demandas está la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, sanciones europeas al régimen de Teherán y el establecimiento de un Irán democrático y laico.

“Permítanme insistir a Occidente: no retrasen más la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. No retrasen más la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra los proyectos nucleares del régimen. No retrasen más el reconocimiento de las Unidades de Resistencia para resistir y enfrentarse a la Guardia Revolucionaria”, añadió la jefa de la oposición iraní.

Asimismo, Radjavi aseguró que “dar más tiempo a este régimen traerá de nuevo la guerra”.

La manifestación, que también conmemora el 60 aniversario de la fundación de la resistencia iraní, se celebró poco después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaran el mecanismo de restauración automática de sanciones de Naciones Unidas (ONU) en un plazo de 30 días contra Teherán por su programa nuclear.

El grupo europeo ha ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio, informar sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y volver a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Por su parte, Irán mantiene que Reino Unido, Alemania y Francia no tienen legitimidad para iniciar el proceso de reinstauración de sanciones de la ONU dado que no han cumplido con sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien también dio un discurso ante la multitud en Bruselas, dijo que gracias el ataque de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio “el mundo es más seguro” y “el pueblo iraní está hoy más cerca de la libertad que en ningún otro momento de los últimos 60 años”.

Sin embargo, el propio Organismo Internacional de la Energía (OIEA) y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños infligidos por dicho ataque y dudan sobre la posibilidad de que el programa atómico iraní haya quedado inservible.

Asimismo, Pence llamó a imponer “sanciones severas” contra el régimen de Teherán el cual, añadió, “no se rendirá sin luchar”.

Alejo Vidal-Quadras, exdirigente del PP y cofundador de Vox, también se encontraba entre los asistentes. El político español sufrió un intento de asesinato el 9 de noviembre de 2023 que él mismo atribuye al régimen iraní.

“El futuro de Irán está ante nosotros en este momento”, dijo Vidal-Quadras a los manifestantes. “No sois una minoría, no sois una fracción, sois la voz de millones de iraníes”, añadió.