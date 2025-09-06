Mundo

Detienen en Rusia a campeón mundial de taekwondo GTF en 2023 acusado de estafa y extorsión

Moscú, 6 sep (EFE).- El ruso Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, fue detenido en Moscú junto con otras cuatro personas, entre ellas varios expolicías, acusado de estafa y extorsión, informó hoy el Comité de Investigación de Rusia (CIR) en su canal de Telegram.

Por EFE
06 de septiembre de 2025 - 14:20
Según el comunicado del CIR, Chetinbag, de 21 años, aprovechándose de que conocía bien a las víctimas, que negociaban con criptomonedas, las invitaba a reunirse e informaba del lugar de la reunión a los miembros de la banda.

Sus cómplices se presentaban como agentes de la policía y extorsionaban a la víctimas con amenazas de detención y de abrir causa penales contra ellas, obligándolas a transferirles sus activos digitales.

En total, los extorsionadores, uno de los cuales se encuentra prófugo, se hicieron con cuatro millones de rublos, unos 50.000 dólares.

El CIR añadió que Chetinbag y los otros cuatro detenidos fueron acusados formalmente y quedaron en prisión preventiva a la espera de juicio.

