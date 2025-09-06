El canciller de Venezuela llama a la unidad latinoamericana ante tensiones con EE.UU.

Caracas, 6 sep (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, llamó este sábado a los países de América Latina a reforzar su unidad ante el despliegue militar de Estados Unidos, que, según dijo, se desarrolla con la "excusa perversa" de una operación contra el narcotráfico en el mar Caribe.