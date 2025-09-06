Farage cerró con el himno nacional un congreso que lo proyectó como futuro primer ministro

Farage concluyó la sesión sonriente, con una audiencia entregada que le aplaudió y le lanzó una corbata, que se puso alrededor del cuello.

Durante la clausura, el político populista de derechas pronunció unas breves palabras, en las que, entre otras cosas, pidió a los afiliados que en el futuro diriman sus disputas "internamente" para evitar polémicas públicas.

Se subió al escenario junto a miembros electos del que fue el Partido del Brexit, como la alcaldesa del condado de Lincolnshire (centro inglés), Andrea Jenkyns, que encabezó la interpretación del himno.

Esta conferencia, la primera organizada como tal, buscó mostrar a Reform UK como una formación con estructura capaz de gobernar, más allá de los mítines que hasta ahora se centraban únicamente en la figura del líder, muy conocido en el Reino Unido por su larga carrera política contra la Unión Europea.

El viernes, Farage anunció en su principal discurso que detendría las llegadas de migrantes en patera al cabo de dos semanas de asumir el poder, si bien en declaraciones posteriores difundidas hoy por la BBC matizó que ese plazo comenzaría "después de aprobar las leyes".

"Queremos hacerlo lo más rápido posible", aseguró, admitiendo que el proceso podría tardar meses.

También reafirmó que, si gobierna, Reform UK planea deportar hasta 600.000 migrantes en cinco años, entre otras medidas para reducir la inmigración legal e ilegal.

Sobre su vivienda en la población inglesa de Clacton, que representa en el Parlamento, Farage reconoció en una entrevista con Sky News que había dado información incorrecta al afirmar que la había comprado él.

En realidad, explicó, pertenece a su pareja, y él simplemente pasa tiempo allí. "Debería haberlo reformulado. No quería ponerla en el ojo público", declaró.

El estatus de la vivienda de los políticos electos está bajo escrutinio en el Reino Unido después de que la viceministra del Gobierno laborista, Angela Rayner, se viera forzada a dimitir tras admitir que no pagó los impuestos debidos por una segunda residencia.

Durante el congreso, los militantes de Reform UK aprobaron varias mociones, como la revisión de decisiones de asilo de gobiernos anteriores y la derogación de la Ley de Cambio Climático de 2008, que, según ellos, genera costes excesivos para los contribuyentes.

Reform UK, fundado en 2018 inicialmente como Partido del Brexit, se ha convertido en una fuerza de rápido crecimiento en el Reino Unido, amenazando tanto al Partido Conservador por la derecha como al gobernante Partido Laborista, aunque menos, por la izquierda.

Según encuestas recientes, la formación alcanza un 35 % de la intención de voto, frente al 20 % de los laboristas y el 15 % de los 'tories'.

En las elecciones locales parciales del pasado mayo, Reform UK fue el partido más votado en Inglaterra, logrando avances históricos en concejos y alcaldías, y Farage admitió que aspiraba a convertirse en jefe del Gobierno.