Irán ejecuta a un hombre detenido durante las protestas de ‘Mujer, Vida, Libertad’

La ejecución de Bahramian, calificado como “matón de primer nivel” por la Justicia iraní, se llevó a cabo esta madrugada en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial de Irán.

Según Mizan, Bahramian participó en un ataque armado contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Semirom, en provincia de Isfahán, en diciembre de 2022, en el que murió a tiros el agente Mohsen Rezai.

Ese episodio ocurrió en el marco de las protestas que estallaron tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

Las manifestaciones, que se prolongaron durante meses y llegaron a exigir el fin de la República Islámica, fueron sofocadas con una fuerte represión que dejó unas 500 personas muertas, 22.000 detenidas y al menos 11 ahorcadas, contando la ejecución de Bahramian.

Mehran Bahramian y su hermano Fazel fueron arrestados en enero de 2023 tras asistir a una ceremonia en memoria de su otro hermano Morad, quien perdió la vida por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas en Semirom.

Un año después ambos fueron condenados a muerte, según la versión oficial, “con base en los informes de organismos de seguridad, las investigaciones realizadas, las confesiones y las pruebas presentadas”.

No obstante, Amnistía Internacional denunció que su juicio fue “gravemente injusto” y que ambos fueron “torturados” para obtener confesiones, lo que causó fracturas y lesiones graves.

La ejecución de Bahramian ocurre en un contexto de creciente preocupación internacional por el uso de la pena capital en Irán.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó la semana pasada que las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año, y advirtió de que once condenados, cinco de ellos acusados de participar en las protestas de 2022, afrontan una ejecución inminente.

Ese número representa más del doble de las ejecuciones registradas en julio del año pasado, según el organismo.

Además, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el miércoles pasado que las autoridades iraníes han desatado una “represión aterradora”, con más de 20.000 detenciones en nombre de la “seguridad nacional” tras la guerra de doce días con Israel en junio.