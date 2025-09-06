Irán se muestra dispuesto a retomar negociación nuclear con EE.UU. bajo nuevas condiciones

“Las negociaciones no pueden tener la misma forma que antes de la guerra. No es posible que, tras terminar la guerra con todas sus consecuencias, volvamos a sentarnos en la mesa de diálogo en las mismas condiciones previas”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en un acto en Teherán, según informó la agencia oficial IRNA.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que las negociaciones no han salido de la agenda, pero sí han adquirido una nueva forma y dimensiones distintas. “Irán está dispuesto a dialogar, pero el respeto a nuestra soberanía y el levantamiento de las sanciones son elementos imprescindibles”, enfatizó.

Araqchí señaló que su país intercambia mensajes con Washington a través de intermediarios y que retomará las conversaciones nucleares el día en que “los estadounidenses lleguen a la conclusión de que están listos para una negociación basada en intereses comunes y en el respeto mutuo”.

El máximo diplomático de la República Islámica subrayó que Teherán “no cederá a presiones ni chantajes”, en aparente referencia a la exigencia de Washington de poner fin al enriquecimiento de uranio en Irán, algo que Teherán considera inaceptable.

Irán y Estados Unidos habían entablado cinco rondas de negociaciones nucleares desde enero y tenían prevista una sexta reunión, que no llegó a celebrarse debido a la guerra con Israel, iniciada dos días antes con bombardeos israelíes contra el país persa.

Estados Unidos se sumó al conflicto el 22 de junio, con ataques contra tres instalaciones atómicas iraníes, dos días antes de la entrada en vigor de la tregua.

El ministro de Exteriores también habló sobre las negociaciones en curso con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y aseguró que ambas partes están muy cerca de acordar un nuevo marco de cooperación tras los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

“Se han celebrado buenas negociaciones y estamos muy cerca de lograr un nuevo marco de cooperación”, indicó Araqchí.

El Gobierno iraní informó el jueves de que mantendrá nuevas reuniones con el OIEA en Viena para acordar una nueva modalidad de cooperación, suspendida tras una ley aprobada por el Parlamento después del conflicto de junio.

“De acuerdo con la ley aprobada por el Parlamento y teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno y los cambios que se han producido, podremos iniciar una nueva etapa de cooperación con el OIEA, en la que se contemplen todas nuestras preocupaciones”, concluyó.

Las declaraciones de Araqchí se producen después de que el 28 de agosto Reino Unido, Francia y Alemania activaran el mecanismo de restauración automática de sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear.

Los tres países europeos, conocidos como E3, han instado a Irán a volver a la mesa de negociación con Estados Unidos, reanudar la cooperación con la agencia nuclear de la ONU y ofrecer información sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % para evitar la reactivación de las sanciones internacionales.