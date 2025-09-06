La directora de la película sobre Gaza, Jarmusch y Servillo en la gala final de Venecia

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La tunecina Kaouther ben Hania, directora de la película 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de Hind Rajab') sobre la guerra en Gaza, el director Jim Jarmusch y el actor italiano Toni Servillo desfilaron este sábado en la alfombra roja del Festival de Venecia, minutos antes de que comience la entrega de premios.