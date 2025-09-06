Macron habla con Modi y dice que los dos quieren una paz justa y duradera en Ucrania

En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que en la conversación que mantuvo con Modi le presentó "el resultado" de la reunión del pasado jueves en París del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con sus aliados de la llamada Coalición de Voluntarios.

En esa reunión se formalizaron sobre todo los compromisos de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de que llegara a un acuerdo de paz o a un alto el fuego con Rusia, lo que incluye el despliegue por parte de 26 de ellos de medios militares para ofrecerle una cobertura a Kiev.

Al mismo tiempo, los líderes de la Coalición de Voluntarios dialogaron ese jueves por teléfono con Donald Trump, quien según Macron convino en finalizar "en los próximos días" el respaldo que daría Estados Unidos a esas garantías de seguridad.

Desde que Rusia inició la invasión masiva de Ucrania en febrero de 2022, India se ha convertido en el segundo mayor importador de crudo ruso, una parte del cual es reexportado en forma de derivados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las sucesivas series de sanciones a Moscú, la Unión Europea ha tratado de yugular esas ventas indirectas de petróleo ruso y a comienzos de agosto, Trump anunció aranceles adicionales del 25 % a los productos indios en represalia por la compra por India de crudo ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Macron, que se ha esforzado en mantener pese a todo una buena interlocución con Modi, afirmó tras su conversación de este sábado que "India y Francia comparten la misma voluntad de una paz justa y duradera en Ucrania".

Añadió que sobre la base de "nuestra amistad y de nuestra alianza estratégica, seguiremos avanzando juntos para trazar este camino hacia la paz".