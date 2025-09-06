Más de 254 bomberos y 11 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal

El portavoz precisó que el fuego se inició por causas desconocidas sobre las 22.29 hora local (21.29 hora GMT) en Corgas y actualmente están combatiéndolo en dos focos "de gran intensidad".
"La preocupación se centra en que hay muchas pequeñas aldeas en esa zona -dijo la fuente-. Por eso hemos enviado refuerzos a los puntos más sensibles para que no haya peligro para la población".
La Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) prevé para este sábado una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16 °C para esa zona.
Mañana, está previsto que la temperatura máxima baje hasta 20 °C y la mínima hasta 11 °C, y se espera que haya lluvia, aunque no intensa.
En la Serra da Estrela se ubica el parque natural homónimo y Reserva Biogenética, donde están presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro.