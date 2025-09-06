Más de 254 bomberos y 11 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal

Lisboa, 6 sep (EFE).- Más de 254 bomberos, apoyados por 68 vehículos terrestres y 11 medios aéreos, combaten este sábado el incendio declarado anoche en la aldea de Corgas, en la Serra da Estrela, en la región Centro de Portugal, informó a EFE una fuente de la Protección Civil.