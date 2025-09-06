Milán da el último adiós al "rey" de la moda, Giorgio Armani

La capilla ardiente, que permanecerá abierta también el domingo, fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, donde Armani encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

En el lugar donde Armani presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán, se colocó en la casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y una alfombra de farolilllos en el suelo con una placa de alabastro con un crucifijo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros.

Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y la que ha sido elegida como su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza".

Junto al féretro el de Armani, Leo Dell'Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores. La familia siempre estuvo cerca del diseñador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre la gente que esperaba la apertura de la capilla ardiente se encontraba el arquitecto Stefano Boeri, quien no entró por la entrada reservada a las personalidades, e hizo cola como muchos visitantes: "En mi opinión es la manera más correcta de estar allí", dijo el arquitecto a los medios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giorgio Armani fue "un ícono reconocido y nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, Giorgio Armani será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande". declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), al salir del funeral, recordando que fue propietario del equipo de baloncesto 'Olimpia Miláno' y el diseñador de los uniformes del equipo italiano para los Juegos Olímpicos.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala.

"Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad", declaró Sala.

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

Varios jóvenes, varios estudiantes de moda en los centros milaneses, que formaron cola desde primera hora de la mañana, aseguraron a los medios italianos: "Era el rey de la moda", "una persona importante, no solo en la pasarela, sino para el mundo y para Milán. Lo echaremos de menos, y no solo por su creatividad y maestría".

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con un facturado de 2.300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionarla empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell'Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.