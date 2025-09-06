Modi asegura a Trump que "siempre serán amigos" pese a la tensión por los aranceles

En un mensaje en la red social X, Modi calificó la relación entre ambos países como una "asociación estratégica global muy positiva y con visión de futuro". "Aprecio profundamente y correspondo plenamente los sentimientos del presidente Trump y la valoración positiva de nuestros lazos", escribió el mandatario indio.

La respuesta de Modi llega un día después de que Trump afirmara que él y el primer ministro indio "siempre serán amigos", aunque expresó su descontento con las acciones actuales de la India.

"Siempre seré amigo del primer ministro Modi. Es un gran primer ministro. Pero simplemente no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular", dijo Trump en referencia a las importaciones de petróleo ruso.

Las relaciones entre la India y EE.UU. se han tensado en las últimas semanas después de que la administración Trump impusiera aranceles secundarios a la India por comprar petróleo a Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las tasas sobre las exportaciones indias superan ahora el 50 %, unas de las más altas impuestas por Trump. El Gobierno indio condenó la medida calificándola de "injusta, injustificada e irrazonable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto de tensión, Modi asistió recientemente a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, donde mostró una notable camaradería con los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, en lo que fue visto como una muestra de unidad frente a los aranceles de Washington.