Once personas desparecidas en Costa de Marfil en un naufragio causado por un hipopótamo

Nairobi, 6 sep (EFE).- Al menos once personas han desaparecido en un río de Costa de Marfil en un naufragio causado por un hipopótamo, informó este sábado la ministra marfileña de Cohesión Nacional, Solidaridad y Lucha contra la Pobreza, Myss Belmonde Dogo.