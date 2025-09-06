Mundo

Palmarés completo de la 82 edición del Festival de cine de Venecia

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch, se llevó el León de Oro de la 82º edición del Festival de Cine de Venecia. Este es el palmarés completo.

06 de septiembre de 2025 - 16:20
-- León de Oro a la mejor película: 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch.

-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de HInd Rajab'), de Kaouther Ben Hania.

-- León de Plata - Mejor dirección: Benny Safdie, por 'The Smashing Machine'.

-- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por 'The Sun Rises os us All'.

-- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por 'La Grazia'.

-- Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'Á pied d'oeuvre'.

-- Premio Especial del Jurado: 'Sotto le Nuvole', de Gianfranco Rosi.

-- Premio Marcello Mastroiani al mejor actor emergente: Luna Wedler, por 'Silento Friend'.

Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):

-- Mejor película: 'En el camino', de David Pablos.

-- Mejor dirección: Anuparna Roy, por 'Songs of Forgotten Trees'.

-- Premio Especial del Jurado: 'Lost Land', de Akio Fujimoto.

-- Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por 'Il rapimento di Arabella'.

-- Mejor actor: Giacomo Covi, por 'Un anno di scuola'.

-- Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por 'Hiedra'.

-- Mejor cortometraje: 'Utan Kelly', de Lovisa Sirén.

Venecia Spotlight (películas seleccionadas por su innovación con el público):

-- Premio del público: 'Calle Málaga', de Maryam Touzani.

León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: 'Short Summer', de Nastia Korkia.

-- Mejor documental sobre el cine: 'Mata-Hari', de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.

-- Mejor restauración: 'Bashu, the Little Stranger', de Bahram Beyzaie.

-- Gran Premio: 'The clouds are Two Thousands Meters Up', de Singing Chen.

-- Premio Especial del Jurado: 'Less than 5 of Safron', de Négar Motevalymeidanshah.

-- Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por 'A Long Godbye'.

