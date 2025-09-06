Panamá busca en la Expo de Osaka exponer sus atractivos más allá del Canal

La diplomática panameña, que participó hoy en las celebraciones del Día Nacional de Panamá en el evento que se está desarrollando en la ciudad del oeste japonés, calificó a las Exposiciones Universales como "la plataforma más grande donde podemos conectarnos con otros países" y habló de su potencial para mostrar una cara menos conocida de la nación centroamericana.

Durante los meses que lleva en marcha la feria, inaugurada el 13 de abril, los responsables del Pabellón de Panamá en la Expo han celebrado una serie de eventos culturales y gastronómicos para promover productos como el café y el cacao, así como la búsqueda de inversiones para proyectos ajenos al Canal.

"Queremos abrir nuevas rutas de tren, de metro, y son potenciales inversiones que estamos buscando en los países asiáticos", explicó.

La subcomisaria del pabellón aseguró que los eventos que vienen celebrando han contribuido satisfactoriamente a aumentar el interés por el territorio.

En los primeros meses del evento recibían entre 5.000 y 6.000 visitantes diarios. Ahora, gracias a las acciones culturales que se han ido desarrollando, reciben más de 10.000 y la cifra total de visitantes que han pasado por allí ha alcanzado los dos millones.

"Son dos millones de personas que ya saben dónde está Panamá, que tienen deseos de conocer nuestro países y eso beneficia mucho al sector turismo de nuestro país. Así que estamos muy contentos de estar aquí, participando en la Expo de Osaka 2025", señaló.

Los organizadores esperan que la cifra total alcancen los tres millones hasta la clausura de la feria el próximo 13 de octubre.