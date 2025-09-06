Presidente paraguayo inaugura la primera planta aceitera de la región del Chaco

"El desarrollo del Paraguay pasa por el Chaco", afirmó Peña en un discurso en la localidad de Loma Plata, en el departamento de Boquerón (oeste), al inaugurar la planta de la empresa Pioneros del Chaco.

La industria tiene la capacidad de procesar 230.000 toneladas de soja por año para producir alrededor de 46.000 toneladas de aceite, según datos de la firma.

Esa región también incluye los departamentos de Presidente Hayes (oeste) y Alto Paraguay (norte).

El gobernante sostuvo que "el Chaco ya no es más la periferia" e insistió en que "está en el centro de la visión del desarrollo del Paraguay".

También recordó que esa zona es parte del proyecto del corredor bioceánico, que demandará una inversión de más de mil millones de dólares.

Ese trazado permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Mejillones e Iquique.

Agregó que esa región, además, estará integrada en el proyecto de exportación de gas desde Argentina hacia los mercados de Brasil.

En ese sentido, destacó que el Gobierno apuesta para que el Chaco se convierta en una potencia industrial no solo del Paraguay sino del continente.