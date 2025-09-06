Procuraduría de Perú pide que se levante el secreto de comunicaciones de dos periodistas

Según la información, la procuraduría presentó este petición el pasado 21 de agosto contra los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, "en el marco de una investigación contra ellos y la fiscal Marita Barreto por presuntos delitos de cohecho ocurridos en 2022".

Añadió que en ese momento "la magistrada pertenecía al subsistema de lavado de activos" y los periodistas trabajaban en el diario El Comercio y el portal de investigación IDL Reporteros, respectivamente.

La investigación fue abierta por la Fiscalía a partir de declaraciones de Miguel Girao, un exasesor de la posteriormente destituida fiscal general Patricia Benavides, quien es investigado en el llamado 'caso Valkiria', referido a una presunta red criminal al interior del Ministerio Público.

Girao aseguró que presenció que Barreto pidió a Cruz que informe en un sentido negativo sobre la entonces fiscal superior Delia Espinoza, quien es la actual fiscal general peruana, y que Barreto también aseguró que Prado atacaría a Espinoza en sus informaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"A juicio del IPYS, aun si estos hechos fueran ciertos (supuesto que es negado por los periodistas), no justifican que a Cruz y Prado se les haya abierto investigación por el presunto delito de cohecho activo", remarcó el organismo antes de recordar que este delito implica un intercambio ilícito de favores o prebendas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que "menos aún justifica que les sea levantado el secreto de sus comunicaciones, como pretende la Procuraduría Anticorrupción", por lo que rechazó ese pedido.

"El IPYS no pretende que los periodistas sean intocables en el esclarecimiento de hechos de alguna investigación, sino que la actividad periodística tenga las garantías necesarias ante medidas que claramente afectan la reserva de sus fuentes", concluyó.