Remesas a Guatemala desde EE.UU. suben 19,5% a agosto y suman a 16.861 millones de dólares

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE).- Las remesas familiares desde Estados Unidos a Guatemala subieron un 19,5 % interanual hasta agosto y sumaron 16.861,7 millones de dólares, según datos del Banco de Guatemala (Central) difundidos este sábado.