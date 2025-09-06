Sentencian a diez años de prisión en Ecuador a hombre por abusar sexualmente de una niña

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a diez años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de una niña de siete años en la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada del país, informó la Fiscalía.