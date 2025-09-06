UE satisfecha con orden ejecutiva de EEUU que garantiza exenciones arancelarias acordadas

“Acojo con satisfacción la orden ejecutiva de (Estados Unidos) como un paso crucial en la aplicación de la Declaración Conjunta UE-EE. UU. Esta orden allana el camino para que los aranceles sobre los automóviles y las piezas se reduzcan al 15 % y garantiza exenciones clave del límite del 15 %”, dijo Sefcovic a través de un mensaje en redes sociales publicado este sábado.

“Al cumplir conjuntamente los compromisos, podemos obtener beneficios duraderos para ambas partes”, añadió el comisario europeo.

En una declaración conjunta publicada el pasado 21 de agosto, ambos países confirmaron los términos del acuerdo político al que llegaron para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

La declaración fijó un arancel máximo del 15 % para la gran mayoría de los bienes de la UE que entren en Estados Unidos, incluidos los automóviles, así como los semiconductores y los productos farmacéuticos en caso de que Washington, que tiene una investigación comercial en marcha sobre ellos, decida imponerles aranceles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las exenciones para los países con acuerdos comerciales con Estados Unidos comenzarán a aplicarse el lunes, indicó la orden estadounidense.