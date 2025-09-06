Un periodista de la radio pública francesa suspendido por parcialidad política con el PS

"Ver a periodistas del servicio público que asuman querer 'hacer lo que hace falta' contra Rachida Dati para que gane la izquierda en París en colusión total con el PS (Partido Socialista) es indignante", se quejó este sábado en su cuenta de X el Partido conservador Los Republicanos (LR), del que procede Dati.

Se referían a Patrick Cohen y, sobre todo, al autor del polémico comentario que ha suscitado Thomas Legrand, que además de trabajar en programas políticos en la emisora France Inter es editorialista del diario de izquierdas Libération.

Uno y otro fueron grabados sin saberlo el pasado mes de julio cuando estaban en un restaurante de París con el eurodiputado socialista Pierre Jouvet, responsable de la estrategia electoral, y con Luc Broussy, presidente del consejo nacional del partido y el vídeo se publicó este viernes en el medio en línea 'L'incorrect.

En la conversación que relata este medio, que se define "cultural, conservador y corrosivo", se habla de política y queda bastante clara la convergencia de Legrand con sus interlocutores socialistas o su animadversión hacia el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Pero el pasaje más chocante es cuando hablando del choque electoral del próximo mes de marzo por el Ayuntamiento de París, que ahora gobierna la socialista Anne Hidalgo, y que desde hace mucho tiempo ambiciona Dati, que ha sido en los últimos años la principal cabeza visible de la oposición.

Legrand señala que "está la mar de claro: utilizar los medios públicos, financiados con el dinero del contribuyente, para cargarse a Dati".

La propia interesada fue una de las primeras en reaccionar en su cuenta de X al subrayar que las palabras del periodista son "graves y contrarias a la deontología, y que pueden exponer a sanciones".

La ministra, en cuya cartera están las competencias referidas a los medios de comunicación, y en particular a los públicos, añadió que "cada cual debe ahora asumir sus responsabilidades".

Legrand, que no ha querido comentar su suspensión, se ha defendido alegando que se han malinterpretado sus palabras y que tanto Patrick Cohen como él se ocupan de Rachida Dati desde el punto de vista periodístico, y eso incluye dar cuenta de las "mentiras" de la ministra.

Cohen, en declaraciones a Le Monde, ha rechazado la idea de que el encuentro con los dos responsables socialistas fuera "una reunión conspirativa" ni "un café entre amigos" ya que habían pedido ver a los dos periodistas para reprocharles el tono que utilizaban en sus comentarios en antena con el primer secretario del PS, Olivier Faure.