Unos 529 bomberos y 13 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal

Lisboa, 6 sep (EFE).- Unos 529 bomberos, apoyados por 151 vehículos terrestres y 13 medios aéreos, combaten este sábado el incendio declarado anoche en la aldea de Corgas, en la Serra da Estrela, en la región Centro de Portugal, según los datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y de Protección Civil lusa (ANEPC).