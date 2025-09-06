Unos 529 bomberos y 13 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal

El dispositivo ha aumentado después de que se enviaran refuerzos a la zona, donde sopla un fuerte viento.
Anteriormente, una portavoz de ANEPC había explicado a EFE que el fuego se inició por causas desconocidas sobre las 22.29 hora local (21.29 hora GMT) del viernes en Corgas y que hay dos focos "de gran intensidad".
"La preocupación se centra en que hay muchas pequeñas aldeas en esa zona -dijo la fuente-. Por eso hemos enviado refuerzos a los puntos más sensibles para que no haya peligro para la población".
El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) prevé para este sábado una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16 para esa zona.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mañana está previsto que la temperatura máxima baje hasta 20 °C y la mínima hasta 11 °C, y se espera que haya lluvia, aunque no intensa.
En la Serra da Estrela se ubica el parque natural homónimo y Reserva Biogenética, donde están presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro.