Advierten en Austria de los peligros de usar la IA para planear rutas de montaña

La organización "Naturfreunde" del estado federado de Carintia recordó un caso de esta semana en el que la IA recomendó a dos excursionistas alemanes un antiguo sendero de cazadores que atravesaba barrancos y que ya no existía, recoge la radio pública ORF.

Los senderistas se desorientaron y, ante la imposibilidad de bajar por lo abrupto del terreno, tuvieron que ser rescatados en helicóptero, una operación peligrosa porque uno de ellos sufría un ataque de pánico.

La IA puede proponer rutas, pero carece de información sobre el estado actual del terreno, de senderos no señalizados o de riesgos como desprendimientos, recordó Leo Wirnsberger, responsable de montaña de 'Naturfreunde'.

"La naturaleza cambia cada día, y la información correcta juega un papel clave", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El experto recordó que muchos senderistas buscan datos en foros o vídeos de internet para preparar sus salidas, pero insistió en que eso no sustituyen la información de primera mano de teléfonos de asistencia, o la procedente de guías o de población local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Wirnsberger recomendó buscar siempre consejos actualizados y de primera mano y realizar también los cursos de orientación y seguridad que ofrecen las asociaciones alpinas.