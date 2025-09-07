África y Caricom unen fuerzas para reclamar justicia reparatoria por los abusos coloniales

Los líderes adoptaron esa posición en la sesión de apertura de la segunda cumbre África-Caricom, que se celebra en la sede de la Unión Africana (UA) en la capital etíope, Adís Abeba, bajo el lema "Asociación transcontinental en la búsqueda de la justicia reparatoria para los africanos y los afrodescendientes mediante reparaciones".

El presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahamoud Ali Youssouf, subrayó que "es una obligación reconocer los crímenes cometidos contra los pueblos africanos".

"El arrepentimiento por sí solo ya no es suficiente. Las demandas de reparación son legítimas, ayudan a aliviar el sufrimiento de nuestros antepasados ​​y a abordar las desigualdades estructurales actuales", aseveró Youssouf.

"La justicia restaurativa -zanjó- no es en absoluto una solicitud de caridad ni un favor. Se trata de restaurar un mínimo de justicia y equidad por los crímenes cometidos".

El presidente de Angola, João Lourenço, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UA, ahondó en la necesidad de "diseñar un modelo de acción común y una estrategia que revitalice la fuerza generada por el dolor y el sufrimiento del pasado colonial".

Lourenço defendió la colaboración entre la Unión Africana y Caricom para "definir estrategias, alinear políticas y promover acciones conjuntas y efectivas en materia de reparaciones, tanto a nivel político como legal".

"Solo así -concluyó el mandatario angoleño-, emprenderemos un camino conjunto que nos conduzca al progreso y al desarrollo".

Por su parte, la secretaria general del bloque caribeño, Carla Barnett, indicó que la cumbre constata "la injusticia del dominio colonial y la trata transatlántica de esclavos".

"Debemos unirnos en nuestra demanda de una compensación justa por las prácticas de explotación que traumatizaron y perjudicaron a millones de personas en ambas orillas del Atlántico", remarcó Barnett.

Los dos bloques se mostraron también a favor de reforzar su cooperación en el escenario internacional.

El presidente entrante de Caricom y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, pidió que se examinen "maneras de profundizar nuestra alianza a nivel global y estratégico", a fin de alzar "una voz común en plataformas globales, incluyendo la paz mundial, la reforma de la seguridad y temas multilaterales como el cambio climático".

En ese sentido, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, destacó que "los desafíos globales exigen unidad regional".

"En esta nueva era, no podemos hablar fragmentados. Debemos hablar unidos. Por eso, es importante la alianza UA-Caricom", dijo Abiy, anfitrión de la cumbre.

La primera cumbre África-Caricom se celebró el 7 de septiembre de 2021, bajo la organización de Kenia, de forma virtual debido a los impedimentos que generaba entonces la pandemia de covid-19.