Al menos un muerto en un atentado con bomba durante un partido de críquet en Pakistán

El atentado tuvo lugar en el campo de críquet de Kausar, en el distrito de Bajaur. El jefe de la Policía del distrito, Waqas Rafique, confirmó que la explosión fue causada por un artefacto explosivo y que las autoridades lo consideran un "ataque selectivo".

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, la policía atribuyó el atentado a "terroristas", vinculándolo con la 'Operación Sarbakaf', una ofensiva de seguridad lanzada por las autoridades en la región el mes pasado.

Las sospechas recaen principalmente sobre el grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, que ha incrementado sus ataques en la región desde la ruptura de un alto el fuego con el Gobierno en 2022, coincidiendo con el regreso de los talibanes al poder en Afganistán.

El distrito de Bajaur, donde ocurrió el ataque, fue durante años un bastión de Al Qaeda y del TTP. Formaba parte de las antiguas áreas tribales semiautónomas (FATA), una región montañosa y de difícil acceso que sirvió de refugio para militantes tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el Ejército paquistaní llevó a cabo grandes operaciones para limpiar la zona, la porosidad de la frontera permite que los grupos insurgentes mantengan su capacidad de lanzar ataques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha sido escenario de un aumento de la violencia en las últimas semanas. El pasado sábado, tres presuntos militantes y un agente de policía murieron en dos incidentes separados en la misma región.