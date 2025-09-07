Amenábar defiende que 'El cautivo' es una película sobre "el arte de contar historias"

El realizador explicó en una entrevista con EFE que llevaba años con el proyecto “dormido en el escritorio” y que solo en los últimos dos decidió afrontarlo. Su objetivo, dijo, no fue recrear los grandes hitos biográficos del autor de 'El Quijote de la Mancha', sino “intentar encontrar a la persona, al ser humano que estaba detrás de la novela que acabaría siendo la más importante de todos los tiempos”.

"Quería encontrar a la persona y su intimidad", explicó.

Amenábar subrayó que los años de cautiverio fueron decisivos para el crecimiento personal y artístico de Cervantes, al entrar en contacto con la cultura musulmana, entonces considerada enemiga en España. “Y este periodo concreto, estos cinco años de cautiverio, son perfectos para entender a la persona y al artista, porque es aquí cuando alguien encuentra su vocación de ser escritor”, señaló.

La película ha despertado comentarios sobre la homosexualidad del personaje, a lo que Amenábar respondió que "¿dónde está el problema? Yo quería hacer esta película con toda la honestidad del mundo, plantear desde la ficción algo que ya había visto reflejado como hipótesis en muchos libros de historia”.

El director insistió en que esa trama no debía ocultarse, aunque recalcó que la cinta tiene un alcance mayor: “Vamos a narrar una parte de la vida de uno de los mejores contadores de historias de todos los tiempos”.

Y agradeció el respaldo del escritor Arturo Pérez-Reverte a su visión de Cervantes.

"He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad", señaló el escritor en las redes sociales.

Amenábar afirmó que agradece "muchísimo esas palabras" de Pérez-Reverte.

"Me parecen muy generosas. Yo, además, quería que viera la película, sobre todo porque es, de alguna manera, una película sobre el arte de narrar historias. Y él es un maestro en el arte de narrar historias. Al ser una película que transcurre en el siglo XVI, que además es un periodo que él ha abordado muchas veces, pensé que podía tener una conexión. Sobre todo ahora, muy especialmente ahora, creo que no debemos tener miedo a exponer la película y que cualquiera la vea, que diga lo que piense", dijo.

Amenábar reconoció sentirse identificado con Cervantes, "con sus luchas internas y externas".

"Esta es la primera película en la que abordo directamente la temática de la narración. Precisamente a mí las historias me han ayudado en mi vida. He aprendido mucho de ellas y también a contar historias. A veces a golpes, a veces defendiendo esas historias a golpes, sobre todo en un arte colectivo como es el cine. Y me parecía muy interesante reflejarlo en el personaje de Cervantes", continuó.

También encuentra identificación en su lucha contra los dogmas y en la defensa de la libertad intelectual frente a la fe ciega. Recordó que en 'Ágora' ya exploró el cuestionamiento religioso y apuntó que “entender la literatura como manifestación intelectual y la religión como creencia ciega” representa un punto de fricción que también marcó la vida del escritor.

El director defendió asimismo que 'El cautivo' es una reflexión sobre la convivencia cultural, inspirada en la sociedad diversa de la Argel del siglo XVI. “La mezcla de culturas es inevitable y depende del nivel de tolerancia que manifestemos. Levantar muros no conduce a nada bueno”, afirmó, vinculando el mensaje de la película a debates contemporáneos sobre migración e identidades.