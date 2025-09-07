EEUU felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana

"Estados Unidos felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana (...). Agradecemos a los observadores internacionales de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y a otros organismos cuya supervisión imparcial fue fundamental para promover la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", expresó en un comunicado Tommy Pigott, portavoz adjunto principal de este departamento.

Pigott anotó que EE.UU. espera trabajar con el Gobierno de Ali para avanzar en "prioridades comunes en materia de política exterior", entre ellas el fortalecimiento de la seguridad energética y el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Guyana, "en particular con respecto a la región de Essequibo".

El pasado jueves, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró que obtuvieron "una victoria aplastante" en las elecciones generales y regionales celebradas el lunes anterior.

En una conferencia de prensa, Jagdeo dijo que, según los datos disponibles, el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda juntos, lo que le otorga el 55,32 % del total de votos emitidos, un 10,8 % más que los demás partidos, por lo que el presidente Irfaan Ali revalidará para un segundo mandato.

El PPP/C ha ganado ocho de los diez distritos electorales del país: las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, mientras que Invertimos en la Nación (WIN, en inglés) se impuso en los distritos 7 y 10.

El WIN, creado en junio pasado por el empresario sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, se convierte en el principal partido de la oposición, tras destronar a la Alianza de Unidad Nacional (APNU), liderada por Aubrey Norton.