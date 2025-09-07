"El Kremlin se burla de la diplomacia", dice Von der Leyen tras el masivo ataque a Ucrania

"Anoche, Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania, dirigidos tanto a edificios gubernamentales como a viviendas civiles. Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

Por otra parte, Von der Leyen insisitó en que "Europa apoya y seguirá apoyando plenamente a Ucrania", y que siguen "reforzando las fuerzas armadas de Ucrania, creando garantías de seguridad duraderas y endureciendo las sanciones para aumentar la presión sobre Rusia".

"Hay que poner fin a la matanza", concluyó en su mensaje.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, también condenó los ataques y llamó a responder a la escalada de Rusia "con la determinación de Europa", ya que "solo la presión y la unidad pueden acercar el fin de esta guerra".

Una delegación de la Unión Europea (UE) viajó a EE.UU. este viernes para negociar con la administración del presidente Donald Trump posibles nuevas sanciones coordinadas a Rusia, según reveló desde la ciudad ucraniana de Úzhgorod el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mientras los europeos ya preparan su decimonoveno paquete de sanciones contra el Kremlin.

Rusia bombardeó masivamente a Ucrania durante la madrugada del domingo con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles, incluida la capital, Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y donde fue atacado por primera vez una sede del Gobierno, según los servicios de emergencias y las autoridades locales.

Uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue Kiev, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) o Dnipropetrovsk (este).

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, instó a los gobiernos a través de un mensaje en redes sociales a "aumentar la presión de las sanciones, sobre todo contra el petróleo y el gas rusos".