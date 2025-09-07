El presidente de Portugal cree que alcalde de Lisboa es responsable político del accidente

"Quienquiera que ejerza un cargo político es políticamente responsable de su ejercicio. Lo es siempre. El problema es saber cómo hacer cumplir esa responsabilidad", dijo Rebelo de Sousa a los periodistas.

Subrayó que hace dos días destacó el comportamiento de Moedas a la hora de tomar dos decisiones: la apertura de una investigación sobre el siniestro y la suspensión inmediata del resto de funiculares de la capital.

"Solo toma esa decisión quien tiene poder para tomarla, quien es responsable administrativa y políticamente en esa materia", remarcó.

Rebelo de Sousa opinó que, tratándose de un cargo electo, son los ciudadanos quienes deben decidir si la persona debe continuar o no, y recordó que en octubre se celebrarán elecciones legislativas en el país, a las que Moedas se presenta para la reelección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) publicó el sábado una nota informativa sobre su investigación acerca de los motivos del accidente, a la espera de que publique un informe preliminar en 45 días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa nota, el GPIAAF apuntó que un cable estuvo detrás del descarrilamiento del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), fundado en 1995: "El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló", indica el texto.