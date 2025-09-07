El presidente de Senegal remodela el Gobierno y nombra a un nuevo ministro de Exteriores

Entre las novedades más significativos destacaba la designación del diplomático Cheikh Niang, exembajador ante las Naciones Unidas en Nueva York y ante diversos países, como nuevo jefe de la diplomacia senegalesa.

Ninag reemplaza en esa cartera a Yassine Fall, quien pasa ser ministra de Justicia en lugar del magistrado Ousmane Diagne, quien dirigió este departamento desde el primer Gobierno formado en abril de 2024.

El nuevo ministro del Interior es Mouhamadou Bamba Cissé, abogado de Ousmane Sonko.

"Este no será un gobierno de relajación, sino un gobierno de trabajo y compromiso", declaró el primer ministro en una comparecencia televisiva.

El nuevo Ejecutivo se forma en un momento en que Senegal enfrenta una complicada situación económica, marcada por un elevado déficit presupuestario y una abultada deuda pública.

Además, la tasa de desempleo supera el 20 %, según cifras oficiales.

A principios del pasado agosto, el primer ministro presentó un "plan de recuperación económica y social" que se financiaría ampliamente con recursos nacionales para "dar soberanía" al país, inmerso en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener apoyo financiero.

El Gobierno asegura haber heredado un difícil legado económico del expresidente Macky Sall, acusado de ocultar cifras reales de indicadores clave como la deuda pública y el déficit presupuestario.

Entre mayo y junio pasados, Senegal celebró un diálogo nacional convocado por el presidente Faye con el objetivo de reformar en profundidad el sistema político, electoral y judicial del país tras varios años de tensiones institucionales.