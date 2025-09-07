Haftar se compromete a apoyar la hoja de ruta política para Libia ante la misión de la ONU

Argel, 7 sep (EFE).- El mariscal libio Jalifa Haftar -que controla la parte este y sur del país- expresó este domingo su compromiso ante la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, de apoyar la hoja de ruta política presentada ante el Consejo de Seguridad para poner fin a la transición en Libia que comenzó en 2011.