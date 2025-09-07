Hombres armados matan en Nigeria a ocho paramilitares y un civil y secuestran a un chino

En un comunicado que recogen este domingo medios locales, el NSDC señaló que el ataque ocurrió alrededor de las 22:30 hora local (21:30 GMT) en el eje Okpella-Agenebode, en el área de gobierno local de Etsako Este.

"Hombres armados tendieron una emboscada al convoy de un ciudadano chino de la Compañía de Cementos BUA, en Okpella, lo que provocó la trágica muerte de ocho (8) miembros del NSCDC adscritos al Departamento de Activos Nacionales Críticos e Infraestructura (CNAI), junto con un conductor civil", explicó.

"Un total de doce (12) personas se encontraban de servicio de escolta en el momento del ataque. Lamentablemente, el ciudadano chino fue secuestrado durante el incidente", indicó el NSDC, al precisar que tres personas también resultaron heridas.

"Hacemos un llamado a la población a mantener la calma mientras el Cuerpo, en colaboración con las agencias de seguridad afines, intensifica los esfuerzos para rescatar a la víctima secuestrada y llevar ante la justicia a los autores de este atroz crimen", añadió.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

Los ataques se suceden pese a las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).