Hutíes del Yemen reivindican ataque contra el aeropuerto Ramon y otros objetivos en Israel

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, señaló que la unidad aérea de los insurgentes llevaron a cabo "una operación militar a gran escala con varios drones que atacaron múltiples objetivos" en Néguev, Eilat y Tel Aviv, entre otros.

"Un dron atacó directamente el Aeropuerto Ramon, e impacto en él, por la gracia de Dios, lo que provocó su cierre y la interrupción del tráfico aéreo", aseguró, y añadió que otros siete drones fueron lanzados contra distintos puntos de Israel, entre ellos el aeropuerto de Ben Gurión.

Ante los ataques contra las instalaciones, el portavoz advirtió a las compañías aéreas que los aeropuertos en Israel son "inseguros y serán blanco de continuos ataques".

Antes de las 15:00 hora local (12.00 GMT), un dron yemení impactó contra el aeropuerto, sin que sonaran las sirenas antiaéreas, según un comunicado castrense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, informó de que un hombre, de 63 años, fue evacuado al Hospital Yoseftal tras resultar herido leve debido al impacto de "metralla", y que se encontraba totalmente consciente. Además, otra mujer de 52 años esta recibiendo tratamiento médico tras haberse caído durante el ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La caída de este dron se produce después de que el Ejército israelí anunciase este domingo haber interceptado otras tres aeronaves no tripuladas yemeníes, dos de ellas antes de que alcanzaran su espacio aéreo.

Igualmente, Sarea dijo que "intensificarán sus operaciones militares y no cederán en su apoyo a Gaza, independientemente de las consecuencias" e insistió en que el Yemen está "mejorando el rendimiento de sus armas para que sean más eficaces e impactantes".

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.