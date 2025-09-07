Irfaan Ali jura como presidente con un llamado a la unidad para el desarrollo de Guyana

En la Casa de Gobierno y tras tomar posesión como el noveno presidente ejecutivo de Guyana para los próximos cinco años, Ali instó a todos los guyaneses a abrazar "el llamado superior de la construcción nacional", una vez superados los comicios.

"No soy el presidente de algunos guyaneses. Soy el presidente de toda Guyana. Nuestros mayores logros siempre se alcanzan cuando nos mantenemos unidos. Hoy me comprometo a ser un presidente para cada comunidad, cada sector y cada guyanés", prometió Ali en su discurso.

Guyana logró el récord de crecer un 63 % en 2022, gracias a la bonanza petrolera, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá un promedio anual del 14 % durante los próximos cinco años.

Al respecto, el presidente agradeció a su gabinete saliente por lograr "un desarrollo sin precedentes" y sentar unas bases sólidas para los años venideros.

De cara a su segundo mandato, el mandatario adelantó que su Gobierno cumplirá con sus promesas clave electorales, incluida la implementación de importantes programas sociales y la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Corentyne y Berbice para mejorar las comunicaciones.

Ali, de 45 años, hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas, al indicar que el Gobierno debe ser "visto, escuchado y sentido en cada comunidad, aldea y municipio".

La toma de posesión tuvo lugar pocas horas después de que la Comisión Electoral de Guyana declarara formalmente a Ali como presidente electo del país, tras el triunfo de su Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) en los comicios.

La victoria del PPP/C se conocía desde hace días por la publicación de las actas de escrutinio, pero faltaba el anuncio oficial de la Comisión Electoral, que se retrasó debido a que la oposición solicitó el recuento de votos en un distrito.

Según los resultados finales, el PPP/C obtuvo una contundente victoria con más de 240.000 votos a su favor, lo que se traduce en una mayoría de 36 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento).

El partido recientemente creado Invertimos en la Nación (WIN) se hizo con aproximadamente 109.000 votos, con los que aseguró 16 escaños; la Alianza de Unidad Nacional (APNU) logró 77.000 votos y 12 escaños; y el Movimiento Adelante Guyana obtuvo un escaño.

WIN, formado en junio pasado por el empresario sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, se convierte en el principal partido de la oposición, al desbancar a la APNU, el gran derrotado en las elecciones.