Israel intercepta tres drones lanzados desde Yemen

Dos de los tres proyectiles fueron abatidos antes de cruzar el espacio aéreo israelí, añade el comunicado.

Los lanzamientos hicieron sonar las alarmas antiaéreas en varios puntos del sur de Israel.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital de Yemen, y otras zonas controladas por los insurgentes, y ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.