Kallas habla con el ministro de Exteriores ucraniano tras el masivo ataque de Rusia

"Cada ataque ruso es una elección deliberada y un mensaje: Rusia no quiere la paz. Los ataques de hoy, incluido el perpetrado contra un edificio gubernamental en Kiev, forman parte de una clara escalada. Seguiremos apoyando a la industria de defensa de Ucrania y endureciendo las sanciones contra Moscú", dijo Kallas a través de redes sociales.

Por su parte, Sibiga dijo que, durante su conversación telefónica con la alta representante, hablaron sobre los preparativos del decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que la UE ya prepara y espera presentar a finales de septiembre.

"Coincidimos en que es necesaria una fuerte presión transatlántica para obligar a Moscú a poner fin a su terror y avanzar en los esfuerzos de paz", dijo el ministro, también a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, el ucraniano informó a la jefa de la diplomacia europea sobre "las consecuencias de los ataques rusos y las necesidades prioritarias de Ucrania para nuestro pueblo, con el fin de reforzar la resiliencia energética antes del invierno y mejorar las defensas aéreas para proteger las infraestructuras críticas".

Finalmente, Sibiga agradeció a Kallas y a la UE el apoyo a Ucrania "no solo con palabras firmes, sino también con hechos contundentes".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también condenó el ataque y criticó que Rusia "se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente".

Además, la mandataria europea insistió en seguir "reforzando las fuerzas armadas de Ucrania, creando garantías de seguridad duraderas y endureciendo las sanciones para aumentar la presión sobre Rusia".

Rusia bombardeó masivamente a Ucrania durante la madrugada del domingo con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles, incluida la capital, Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y donde fue atacado por primera vez una sede del Gobierno, según los servicios de emergencias y las autoridades locales.

Uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue Kiev, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) o Dnipropetrovsk (este).

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, instó a los gobiernos tras el ataque a "aumentar la presión de las sanciones, sobre todo contra el petróleo y el gas rusos".

Una delegación de la UE viajó a EE.UU. este viernes para negociar con la administración del presidente Donald Trump posibles nuevas sanciones coordinadas a Rusia, según reveló el presidente del Consejo Europeo, António Costa, desde la ciudad ucraniana de Úzhgorod.