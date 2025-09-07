La vicepresidenta de Venezuela llama a no detener proceso productivo pese a las "amenazas"

"Sabemos que hay graves amenazas contra Venezuela, sabemos que hay agresiones que se pretenden contra nuestro país (...) pero algo que no se puede detener es el proceso productivo en Venezuela", manifestó la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales de una visita a una fábrica textil.

En las imágenes, Rodríguez instó a preservar la industria nacional.

"Es el llamado al sector industrial venezolano (...) que sea lo hecho en Venezuela lo que pueda privar y que busquemos los equilibrios para satisfacer (los) bienes y servicios de la población venezolana", agregó.

A mediados de agosto, EE.UU. anunció un despliegue militar en aguas caribeñas, con el presunto objetivo de combatir el tráfico de drogas que, según Washington, "contamina" las calles de ese país.

Esa movilización ha tensado las relaciones con Caracas, que ha denunciado la operación como una "amenaza" contra su territorio.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, -por quien EE.UU. elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura tras acusarlo de "violar las leyes de narcóticos"- dijo este viernes que Washington "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe" y pidió respeto a su soberanía.

Para el mandatario, EE.UU. pretende "montar un expediente falso" con "el tema del narcotráfico" para "agredir a todo un país".